CHP’nin ‘Bozkurt Kemal’ balonu patladı! O “Bozkurtlar” bakın kim çıktı

CHP'nin kamuoyuna 'Ülkücüler' buluşması olarak lanse ettiği toplantıda gerçekler gün yüzüne çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan ve daha önce elektriği kesilmeyen eve elektriği kesildiğini iddia ederek erzak götüren Deniz Demir tarafından organize edilen toplantıya katılanlardan bir kısmının ise Ardahan Göleli vatandaşlar olduğu iddia edildi.