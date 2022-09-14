Saadet Partili Emre Ustaosmanoğlu’dan Tunç Soyer ve Tarık Balyalı’ya tepki

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer; İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönünü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Osmanlı'yı hedef aldı ve "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler" iddiasında bulundu. Tunç Soyer, konuşmasında Yunan'ın adını dahi anmadı.

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'e hakaret etti ve "Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele'nin karşısında durmuş. Vahdettin bizim için bir haindir" iddiasında bulundu.

USTAOSMANOĞLU: "BU MİLLET BU ZİHNİYETİ DE DENİZE DÖKECEKTİR"

Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve Eyüp Sultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu; Tunç Soyer ve Tarık Balyalı'yı eleştirdi ve "Bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir" dedi.

Emre Ustaosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bir kaç kişi bir araya gelince içindeki canavarı hortlatan, Osmanlı'nın şanlı tarihine ve ecdadımıza hakaret eden. Bu toprakların değerleriyle uzaktan bile alakası olmayan mason Tunç Soyer ve hesap sorması gereken öncelikle CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

"Sonrasında zaten bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir. Unutmayın! Siz bu cumhuriyetin curufusunuz."

"İBB Meclisi Sultan Vahdettin'e hakaret etme yeri değildir. Osmanlının mirası bu topraklarda Osmanlıya hakaret edenlerin yeri yoktur. Bu hainleri çatısı altında barındıranlarda aynı ihanetin içerisindedir. Tarık Balyalı'ya bu milletten özür dile ya da istifa et."

"Biri ecdadıma sövdü mü yanar ta ciğerim... Tarihimize ve ecdadımıza saldırma cesaretini gösterenler karşısında dün susmamıştık, bugünde susmayız, susmayacağız."