Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan Ermenistan’ın provokasyonlarına tepki: Bu tutumun elbette sonuçları olacaktır

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZU TÜM DÜNYA BİLMELİDİR"

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan durumu kabul edilemez buluyoruz. Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Temennimiz, Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır.

İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır.

"YURT ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK"

Bugün hizmete aldıklarımızla birlkte toplam yurt sayısı 800 yatak sayımızı da 850 bine çıkardık. Bay Kemal bu iş lafla olmuyor. Şöyle yurt yaparız böyle yaparız elini kolunu tutan mı var? Büyükşehir belediyelerine yaptır bakalım.

Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum

(KYK yurt başvurusu) İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştır.

'KREDİ, BURS VE BESLENME YARDIMLARI YENİDEN BELİRLENECEK'

Bir dönem ülkemizin en büyük sorunlarından biri üniversitesi harçlarıydı. Daha üniversite açılmadan marjinal örgütler bunu kullanırdı. Biz bu meseleyi kökünden çözdük. Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz

Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin istikbalimizin teminatı görüyoruz. Bizim hangi görüşe hangi siyasi görüşe sahip olursa olsjn yitip gitmesine gönlümüz razı değildir.