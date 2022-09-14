Video Haber Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'ın provokasyonlarına tepki: "Bu tutumun elbette sonuçları olacaktır" | Video
Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'ın provokasyonlarına tepki:

Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'ın provokasyonlarına tepki: "Bu tutumun elbette sonuçları olacaktır" | Video

14.09.2022 | 18:35

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik alçak saldırılarına sert tepki göstererek, "İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır." dedi.

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