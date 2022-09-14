Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'ın provokasyonlarına tepki: "Bu tutumun elbette sonuçları olacaktır" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik alçak saldırılarına sert tepki göstererek, "İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır." dedi.