AK Parti’den CHP’li Özgür Özel’e ’AYM’ tepkisi: Bilgisizliği net bir şekilde ortada

"ÖZGÜR ÖZEL'İN BİLGİSİZLİĞİ ÇOK AÇIK ORTADA"

CHP'nin e-Ticaret kanununun bazı maddelerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde bulunan başvuru belgesini gösteren Dağ, şunları kaydetti:

"Bu, Anayasa Mahkemesi internet sitesinden alınmış bilgidir. Yapılmış olan başvuru burada çok açık, net bir şekilde görülmektedir. Anlaşılıyor ki apar topar, suçluluk psikolojisiyle birileri Sayın Özel'e çalım atmış, onu trollemişlerdir. Ama tabii ki bunda Sayın Özel'in bilgisizliği de çok açık net bir şekilde ortadadır.

"POPÜLİZMİ BIRAKSINLAR"

Birçok konuda Anayasa Mahkemesine CHP gittiğinde bunu davulla, zurnayla ve basına bildirerek yaparlardı. Sessiz sedasız bir şekilde bunu Anayasa Mahkemesine götürmelerindeki suçluluk psikolojisinin ne olduğunu dün onlara sorduk. Ama onlar bunun esasıyla ilgili durumda milletimize açıklama yapmaları gerekirken, Genel Başkan veya grup başkanvekilleri, açıkçası yine etraftan dolanarak suyu bulandırmaya çalışmaktadırlar. Biz işin burasıyla ilgilenmiyoruz. Popülizmi bıraksınlar. Bizim dünkü sorduğumuz sorulara cevap versinler."