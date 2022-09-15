SON DAKİKA HABERİ | Barış Yarkadaş’tan çok tartışılacak Kılıçdaroğlu açıklaması! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itiraz etti...

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN BİLDİRİ Mİ YAYINLANACAK?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığının tartışılmasının önemli nedenlerinden biri olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret eden Yarkadaş, "CHP Genel Merkezi, 11 büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda net bir tutum takınmasını acaba bu belediye başkanları bir bildiri yayınlayarak 'Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur, bu konuda hiçbir tereddütümüz yoktur. Kılıçdaroğlu'nun arkasında duracağımızı deklare ediyoruz' diye bir bildiri yayınlanmasını tartışıyor." ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş: "Kılıçdaroğlu'nun adaylık bildirisine İmamoğlu ve Yavaş sıcak bakmıyor" | Video