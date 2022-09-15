Barış Yarkadaş: "Kılıçdaroğlu'nun adaylık bildirisine İmamoğlu ve Yavaş sıcak bakmıyor" | Video

Gazeteci Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bildiriye sıcak bakmadığını belirtti.