Turkish Cargo, TOGG’u kış testleri için Arjantin’e taşıdı

Türk Hava Yolları'nın (THY) başarılı kargo markası Turkish Cargo, yerli otomobil Togg'u Arjantin'de gerçekleştirilen kış testlerine taşıdı. Dünyanın farklı noktalarındaki akredite test merkezlerinde yol, güvenlik, performans menzil/batarya gibi testleri devam eden Togg akıllı cihazı, Tierra del Fuego'ya gönderildi. Yapılan taşıma ile ilgili konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşması noktasında en iddialı projesi olan Togg akıllı cihazının uluslararası testlerde gösterdiği başarılı performansını kutluyoruz. Milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle; Türkiye'nin otomobilini, ülkemizin teknoloji ihracatını dünyanın dört bir tarafına ulaştırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş ise Arjantin kış testleri için THY ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Güçlü bir işbirliğine imza atmış olduk. Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. Söz verdiğimiz yollarda olmak için hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. İstanbul Havalimanı'nda başlayıp Arjantin'e devam eden yolculuğun ardından Turkish Cargo & Togg işbirliğini konu edinen bir reklam filmi de yayınlandı.