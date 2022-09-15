Uzman Çavuş Ümit Kesti, şehit olmadan 1 saat önce... Babası o konuşmayı gözyaşları içinde anlattı





O akşam zaten bütün arkadaşlarını aramış. Ben bunları sonradan öğrendim. Hala daha üzüntüdeyim. Gelecek diye bekliyorum çocuğum ama gelmiyor. Allah adamı evlat acısıyla sınamasın. Bu çok zor. Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun. Bu vatan bizim için, hepimiz için" dedi.