Başkan Erdoğan’ın sohbet ettiği gençler SABAH’a konuştu: Yurt ücreti müjdesi bizi çok mutlu etti





Bize yurtlarla ilgili bilgi verdi. Kaldırılan harç paraları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yurtlarımızın kapasitesini, nasıl yaşadığımızı, bir şikâyetimiz olup olmadığını sordu. Samimiydi, sanki arkadaşımız gibi sohbet etti. Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmeyi hayal edemezdim. Benim için çok güzel bir an ve anı oldu" dedi.