Bayraktar: İçeride birileri sadece iftira peşinde

Cumhuri yetGazetesi, CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç'ın "ASELSAN'ın liyakatli personelleri gönderilerek kurumun içi boşaltılıyor" iddiası için soru önergesinde yer alan "Yoksa yandaş şirketlerin; örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının sahibi olduğu Baykar'ın önü mü açılmak isteniyor?" sorusuna haberinde yer verdi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı, Baykar Teknoloji Lideri, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, CHP'nin iftira peşinde olduğunu ifade ederek sosyal medyadan CHP'yi yalanladı. İşte o açıklamalar: Cumhuriyet Gazetesi, CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç'ın "ASELSAN'ın liyakatli personelleri gönderilerek kurumun içi boşaltılıyor" iddialarını haberleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Kılıç'ın sorularının da yer aldığı haberde şu soruya da yer verildi: "Yoksa yandaş şirketlerin; örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının sahibi olduğu Baykar'ın önü mü açılmak isteniyor?" Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Cumhuriyet'in bu haberini sosyal medya hesabından paylaşarak CHP'yi yalanlarken çok sert bir şekilde yanıt verdi. Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından "Özkaynaklarınla sıfırdan geliştirdiğin teknolojilerle dünyanın gıpta ile baktığı bir firma ol, memleketin ana muhalefet partisi sinsice iftira ve algı oyunlarıyla yoluna TAKOZ koysun. Nuri Demirağ gibi bu topraklara ait girişimcileri yok etmiş bu zihniyet bu kez başaramayacak" dedi.TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı, Baykar Teknoloji Lideri, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Haluk Bayraktar'ın yazdıklarını alıntılayarak bir açıklama yaptı. Selçuk Bayraktar, iftira atıldığını beyan ettiği sert açıklamasında "Tüm dünya övgüyle bahsederken, SİHA'larımızı kullanan ülkeler kahraman derken, içeride birileri sadece iftira peşinde. PKK/YPG sıkışınca saldırı siyasetten geliyor. İstediğiniz kadar yolumuza TAKOZ hatta MAYIN döşeyin. Biz, son nefesimize kadar bu zihniyetle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.