İşte CHP’nin liyakat anlayışı: Bir kişiye tam 3 müdürlük!

İBB'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sinan Gündüz'ün Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu dönemde 2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nde göreve başladığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunduğu da belirtildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldı