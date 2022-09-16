SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’ndan ittifaka gözdağı: Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır

"KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ÇIKARLARSA MASA DAĞILIR"

Kuşoğlu, CHP'nin Kılıçdaroğlu konusunda kararlı olduğunu gösteren ifadeler kullandı, 6'lı masanın aksi durumda dağılabileceğini söyledi. Kuşoğlu, "Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır." dedi.