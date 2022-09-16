SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’ndan ittifaka gözdağı: Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır

6'lı masada adaylık muamması sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu lehine bir çıkış geldi. Kuşoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarılırsa masa dağılır dedi. Kuşoğlu, Mansur Yavaş ismini de veto etti, anketlerin doğru adayı göstermeyeceğini, yalnızca popülariteyi göstereceğini belirtti.
"CHP GENEL BAŞKANI ADAY OLMALI"
Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "CHP'nin adayı kesin olarak Kemal Kılıçdaroğlu mu?" sorusuna, "Kesin ve çok da normal. Ana muhalefet partisi genel başkanını aday çıkarmalı." yanıtını verdi.
"KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ÇIKARLARSA MASA DAĞILIR"
Kuşoğlu, CHP'nin Kılıçdaroğlu konusunda kararlı olduğunu gösteren ifadeler kullandı, 6'lı masanın aksi durumda dağılabileceğini söyledi. Kuşoğlu, "Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır." dedi.
"ANKETLERLE ADAY TESPİT ETMEK DOĞRU DEĞİL, KILIÇDAROĞLU OLMAZSA MASA DAĞILIR"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, anketler üzerinden bir ismi aday gösterme ihtimaline de yanıt veren Kuşoğlu, "Anketlerle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı tespit etmek doğru mudur? Anketler popülariteyi gösterir sadece. Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur." dedi.