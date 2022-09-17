Bor madeninde hayaller adım adım gerçek oluyor: Stratejik ’ferrobor’ adımı da atıldı! Her şey Berat Albayrak’ın o konuşmasıyla başladı

Türkiye, bir yandan petrol ve doğal gaz arama çalışmaları ile diğer yandan da maden alanında yaptığı atılımlar ile dünyada öne çıkıyor. Son olarak bugün; Bor cevherini katma değer odaklı yeni bir ürüne dönüştürecek Eti Maden Ferrobor Üretim Tesisi'nin temeli Balıkesir'in Bandırma ilçesinde atıldı. Savunma Sanayi ve havacılık başta olmak üzere birçok alanda kullanılan ferroborda yıllık 800 ton üretim hedefleniyor.

'ATILAMAZ' DENİLEN ADIMLAR ATILDI!

Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olduğu dönemde, 7 Haziran 2018 tarihinde 'atılamaz' denilen bir adımı atmış ve Türkiye'nin yeni bor stratejisini kamuoyuna duyurmuştu. Programda; Balıkesir'de bor karbür tesisinin kurulacağı da duyurulmuştu.

Her şey Berat Albayrak'ın o konuşmasıyla başladı! 'Bor'da hayaller adım adım gerçek oluyor | Video