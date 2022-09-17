Her şey Berat Albayrak'ın o konuşmasıyla başladı! 'Bor'da hayaller adım adım gerçek oluyor | Video

Türkiye 'milli enerji ve maden politikası' kapsamında önemli bir adım daha attı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türkiye'nin ilk Ferrobor Üretim Tesisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Türkiye'nin bor madeni için yaptığı bu stratejik atılımın taşları ise Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde atıldı. Berat Albayrak, Türkiye'nin yeni bor stratejisini açıkladığı programda, "Türkiye, artık başka bir lige çıkıyor" vurgusunu yapmış ve "Hedefimiz Türkiye'yi enerji ve maden teknolojilerinde bölgesel ve küresel merkez üssü haline getirmek." ifadelerini kullanmıştı.