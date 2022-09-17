Diyarbakır’a ’Türkiye Kürdistan’ı’ diyen CHP’linin kızlarına iş kıyağı! Siirt’ten getirip İzmir’deki belediyelere yerleştirdiler

MAAŞLARI ÖDEYEMEZ HALDE

Karşıyaka Belediyesi, son dönemlerde çalışanlarına maaşlarını bile doğru düzgün ödeyemez hale geldi. Dün de yazdık, Personel A.Ş. ve Kent A.Ş. işçilerinin maaşlarının bir bölümü ancak yatırılabildi. Memurların devletin ödediği maaş dışında belediyenin verdiği fark da iki aydır yatırılmıyor.

En son SGK, borçlarını ödemeyen belediyenin gayrimenkullerine tedbir koydurdu. Durum böyleyken siz Kürdistan savunucusu bir CHP'li yöneticinin kızını getirip işe yerleştirirseniz ve belediye kadrolarını bu tür torpiller, kıyaklarla şişirirseniz işte böyle maaş ödemeyecek hale gelirsiniz.

İZMİRLİ GENÇLER BEKLİYOR

İzmir'de her dönem belediye başkanları kadroları siyasi kaygılarla şişirdi de şişirdi.

Ancak bu dönem başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere birçok belediye başkanı, başka şehirlerden insanları getirip İzmir'de işe aldı. Soyer, sırf siyasi ekip arkadaşı Rıfat Nalbantoğlu'nu Parti Meclisi'ne seçtirebilmek için CHP kurultay delegelerinin değişik illerden yüzlerce yakınını İzmir'e getirip işe soktu. Yani İzmirli gençler, belediyelerde iş hayali kurarken bunlar başka illerden kişileri getirip maaşa bağlıyor, sonra da çıkıp "İzmir'i çok seviyorum.

İzmirli gençlere her zaman destek oluyorum" diye sahte konuşmalar yapıyorlar.

Ne diyelim... Yazıklar olsun...