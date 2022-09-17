SON DAKİKA: Suriye ile görüşmelerin perde arkası belli oldu! İşte dikkat çeken şartlar ve yol haritası

KAMULAŞTIRMA YASASI KALDIRILSIN: Suriye rejimi, 5-6 yıl kadar önce yaptığı yasal düzenleme ile 'yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde ülkelerine dönmeyenlerin tüm mallarının kamulaştırılacağını" hükme sağlamıştı. Dönüş için verilen süre çoktan geçti. Bu nedenle Suriye'ye geri dönenler mal varlıkları ile ilgili hiçbir hak iddia edemiyor. Türkiye, dönüşlerin önünün açılması için bu yasanın kaldırılması ya da süre uzatımı yoluna gidilmesini, varlıkların sahipleri üzerindi kalmasını istiyor. Bu olmadan geri dönüşün de mümkün görünmediği üzerinde duruyor.