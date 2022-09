SON DAKİKA: Suriye ile görüşmelerin perde arkası belli oldu! İşte dikkat çeken şartlar ve yol haritası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen haftalarda Suriye ile ilişkiler konusunda soruları yanıtlarken "Devletlerarasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz. Her zaman her an bu tür diyaloglar olur, olmalıdır... Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor" mesajları vermişti. Bu açıklamalardan sonra iki ülke istihbarat birimleri arasında en üst düzeyde görüşmeler gerçekleştiği ortaya çıktı. Bu görüşmelerin çerçevesi ve masadaki konular şöyle: