Soru bankası sil baştan 2 bin yeni soru





UZMAN EKİP ÖSYM'DE KAPALI

Yeni oluşturulan soru havuzundan rastgele sorular seçildi. Bu işlem interneti bile olmayan, özel güvenlikli kozmik bir bilgisayardan yapıldı. Bilgisayarın bulunduğu alana girmek için de retina taraması gibi bir dizi güvenlik önleminden geçmek gerekiyor.