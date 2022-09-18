CHP ve HDP LGBT ile el ele! Büyük Aile Yürüyüşü’ne karşı kirli ittifak

LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü'nün günler önce duyurusu yapılmıştı. Bugün saat 14.30'da ise LGBT dayatmasına karşı toplumun her kesiminden bu konuda duyarlı olan bireyler, gençler ve aileler çocuklarıyla birlikte İstanbul Fatih ilçesindeki Saraçhane Parkı'na akın etti. Çocuklarını ve toplumu eşcinsellik baskısından korumak isteyen insanların organize ettiği yürüyüşü birçok sivil toplum örgütü de destek verdi. Böyle bir yürüyüşten rahatsız olanlar ise sosyal medyadan yürüyüşü karalamaya kalktı. LGBT propagandasına sesleri çıkmayan kimileri Büyük Aile Yürüyüşü'ne katılanları karalamak adına sosyal medyadan, katılımcıların ya giyim kuşamlarıyla alay etti ya da inançlarını dalga konusu yaptı. "Yobaz diyenler bile oldu.

CHP'NİN HDP İLE BİRLİKTELİĞİ LGBT'YE VERDİKLERİ DESTEKLE DE AYYUKA ÇIKTI

LGBT dayatmasına karşı sosyal medyada destek mesajları atanlar da çoktu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) LGBT dayatmasına karşı yapılan yürüyüşe karşı çıktıklarını belirten ve LGBT'yi desteklediklerini açıklayan açıklamalar yaptı. CHP'nin son dönemde HDP ile birlikteliği LGBT'ye verdikleri destekle de ayyuka çıktı. Kirli ittifakta kimi CHP'li parti yöneticileri sosyal medyadan LGBT'ye destek paylaşımları yaparken, HDP Genel Merkezi sosyal medya hesabından da LGBT'ye destek içeren paylaşımlar yapıldı. İşte CHP, HDP ve diğerlerinin birleştiği nokta: LGBT

CHP'Lİ İSİMLER LGBT'YE DESTEK AÇIKLAMASI YAPTI

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, sosyal medyadan LGBT'ye destek açıklamasında şunları söyledi: "İnsanlara cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimleri nedeniyle yaşatılan sorunları hiç dinlemeden ya da bilerek anlamak istemeden toplumda korku ve nefret körüklemek, hele ki bunu RTÜK eliyle yapmak yakın gelecekte utançla anılıyor olacak. İnsan haklarının ve eşitliğin yanındayız."

CHP Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı Ece Demir ise LGBT'ye desteğini şöyle sundu: "Pazar günü yapılması planlanan LGBTİ+'lara yönelik kolektif nefret eylemi bir ilk değil, fakat ilk kez bir devlet kurumu tarafından kamu kaynakları ile örgütleniyor. Halkın kin ve düşmanlığa iktidar eliyle sevk edilmesinin karşısında durmak tüm siyasi yapıların sorumluluğudur."

CHP'nin Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB ve Avcılar Belediye Meclis Üyesi Kimet Batmaz ise LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. "Büyük Aile Mitingi"adı altında LGBTİ+'lara karşı organize edilen nefret yürüyüşü suçtur. LGBTİ+lar yalnız değiller. #NefretYürüyüşüneHayır" ifadelerini kullandı.

HDP DE CHP GİBİ LGBT'YE DESTEK VERDİ!

HDP Genel Merkezi de CHP gibi aynı şekilde LGBT'ye destek açıklamasını sosyal medyadan yaparak, "LGBTİ+'ları hedef gösteren " Saraçhane Mitingi" bir nefret suçu organizasyonudur. Nefret suçundan siyasi rant devşirmeye çalışan, toplumu açıkça kutuplaştıranlar suç işliyor. HDP doğaya ve bütün kimliklere dönük saldırının karşısındadır" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz, desteğini sosyal medyadan "İktidar güvencesinde gericiler LGBTİ+lara yönelik nefret mitingi organize ediyor. Ayrımcı ötekileştirici, hedef gösteren bu mitinge müsaade edilmemelidir" ifadeleri kullanarak gösterirken, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay: "LGBT+ hakları insan haklarıdır. Nefret söylemi, hedef gösterilmesi, şiddet ifadeleri suçtur. Provakatif, toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya yönelik tertipleri ve göz yuman siyasi iktidarı tanıyoruz!" dedi.

HDP Ekoloji Komisyonu Eş Sözcüsü Menekşe Kızıldere de sosyal medyadan şunları söyledi: "İnsanların varoluşları karşısında protesto düzenlemek nefret suçunu kitleselleştirmektir. Bu özgürlük değil, nefreti meşrulaştırmaktır. Bir grup insanın kalkıp kadın veya erkek karşıtı yürüyüş yapmasından farkı yoktur. LGBTI+ karşıtı yürüyüş nefretten başka bir şey değil."

DİĞERLERİ DE DESTEK YARIŞINA GİRİŞTİ!

Kimi muhalif siyasi yapılar da LGBT destekçisi olduklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gösterdi. Onlardan biri ise Emek Partisi'ydi. Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz LGBT desteğini sosyal medya hesabından şöyle gösterdi: "Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros: "LGBTİ'lerin; devlet eliyle nefret saçanların hedef tahtasına oturtulması kabul edilemez. Pazar günü yapılması planlanan eyleme izin veren İstanbul Valiliği, çağrı videosunu "kamu spotu" adı altında yayınlamaya izin veren RTÜK suç işliyor! Ayrımcılık suçtur!"

TİP İstanbul Milletvekili, Parti Sözcüsü Sera Kadigil de LGBT yürüyüşünü bir eylem olarak görmediğini şöyle dile getirdi: "Bu bir eylem değil, alenen nefret suçudur. "Muhafazakar hıssısiyit" adı altında şuna bile ses çıkaramayan sadece insanlığını değil, Anayasasını inkar eder. Hassasiyet anksiyeteniz Anayasa'dan kıymetli hale geldiyse kapatın o dükkanları gidin. #LGBTİhaklarıİnsanHaklarıdır"

KARALAMALAYA KALKTILAR! TEPKİ GÖRDÜLER!



Kimi sosyal medya hesaplarından farklı şehirlerdeki barolar da sosyal medyadan LGBT'ye destek açıklamaları yayınlarken, farklı sivil toplum örgütleri de LGBT dayatmasına karşı yapılan yürüyüşü karalamaya kalktı. Kimi farklı barolardan ve sivil toplum kuruluşlarından da LGBT'ye destek geldi. Sosyal medyadan kimi vatandaşlar ise LGBT'ye destek veren ve LGBT dayatmasına karşı yapılan Saraçhane'deki yürüyüşü karalayanlara karşı tepkilerini dile getirdi.

KİMİ SANATÇILAR DA LGBT'Yİ DESTEKLEDİ

Kimi sanatçılar da eşcinsellikten ve LGBT dayatmasından toplumu ve çocuklarını korumak isteyen ailelerin eylemine tepki göstererek LGBT yanlısı bir tutum içerisine girdi. Onlardan bazıları ise şöyleydi: Melek Mosso, Aylim Aslim, Mabel Matiz, Aleyna Tilki, Edis ve Athena grubun solisti Gökhan Özoğuz.