Aile için tek ses tek yürektek

ON binler dün Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda ailenin korunması için eylem yaptı. Son yıllarda özellikle Batı fonlarıyla yaygınlaşan lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel (LGBT) harekete karşı, aile kurumunun korunması amacıyla düzenlenen eyleme binlerce vatandaş katıldı. Çocuklarıyla birlikte, ellerinde Türk bayraklarıyla parkta toplanan aileler pankartlarla LGBT sapkınlığının durdurulması çağrısında bulundu. Yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşu tarafından, "Aile ve neslimizi tahrip planlarına sessiz kalmaçocuklarımızı korumak için yürüyoruz"sloganıyla LGBT dayatmalarına karşı on binlerce kişi, istanbul Fatih'te bulunan Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. Etkinlik sebebiyle polis Saraçhane Parkı çevresinde güvenlik önlem aldı. Aranan vatandaşlar parkın içine alındı. Etkinlik için parka sahne kuruldu. Vatandaşlar eyleme Türk bayrağı ile katılırken bazı vatandaşlar, "Aileye savaş açanlara geçit vermiyoruz, LGBT propagandasına ve dayatmasına dur de, Kulak ver bu sese aile hedefte" yazılı dövizler taşıdı. Etkinlikte konuşan ünlü oyuncu Tuğçe Kazaz, "Burada LGBT lobilerine ve dayatmalarına karşı olmak için buradayız. Asla LGBT'li bireyleri hedef almıyoruz" dedi. Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, katılımcılara teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından grup, Beyazıt Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.