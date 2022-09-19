CHP’nin görmezden geldiği Yunan katliamları! Osmanlı topraklarında 5.5 milyon insan katledildi





1821 Yunan İsyanı sırasında 25 bin Müslüman (bazı kaynaklara göre 40 bin) Müslüman hayatını kaybetti. 10 bin kişi göç etmek zorunda kaldı. Kırım Sürgünü sırasında 75 bin insan hayatını kaybetti, 300 bin kişi yurtlarından oldu. Kafkasya Sürgünü'nde 400 bin kişi hayatını kaybetti, 1 milyon 200 bin kişi göç etti. 1877-1878'de Bulgaristan'da 260 bin kişi hayatını kaybetti, 515 bin kişi mülteci oldu. 1877-1878 Doğu Savaşı'nda 70 bin kişi göç etti. Balkan Savaşları'nda 1 milyon 450 bin Müslüman hayatını kaybetti, 410 bin kişi göç etti.