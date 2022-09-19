Kılıçdaroğlu’ndan Elazığlı vatandaşların afişlerine şaşırtmayan yanıt! Sırtını ’Demirtaş’a yazladı: Poz verdi!

Elazığ'da Kılıçdaroğlu için merkezdeki billboardlara dikkat çeken afişler asıldı. Kendisi ve CHP'li bazı isimlerin kullandığı ifadelerin yer aldığı afişler şehrin birçok yerinde görüldü. Elazığlıların, bu afişlerle CHP'li isimlere tepki gösterdiği belirtildi.

"Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi?" başlığı altında öncelikle CHP Lideri'nin "Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" sözleri hatırlatıldı.