SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’dan BM Vesayet Konseyi’ndeki Eğitim Zirvesi’nde önemli mesajlar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"ne katıldı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Ülkemizde zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Okullaşma oranını yükselttik. Kız çocuklarının eğitimini teşvik ettik. Mesleki eğitim kurumlarımızla sanayi bölgelerimiz arasında iş birliği tesis ediyoruz. Uluslararası Teknik Anadolu Liselerini hayata geçirdik.
Ülkemizde misafir ettiğimiz sığınmacıların çocuklarının kendi evlatlarımızdan ayrı tutmuyor, her türlü eğitimi veriyoruz
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