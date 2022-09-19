SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan BM Vesayet Konseyi'ndeki Eğitim Zirvesi'nde önemli mesajlar | Video
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Mesleki eğitim kurumlarımızla sanayi bölgelerimiz arasında iş birliği tesis ediyoruz. Uluslararası Teknik Anadolu Liselerini hayata geçirdik." dedi.