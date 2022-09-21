Eşcinsel sözde imam Ludovic-Mohamed Zahed’in İstanbul’daki konuşması iptal edildi

Avrupa'da 'eşcinsel imam' olarak tanınan ve LGBT dayatmasına hizmet eden Mohamed Zahed'in İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan konuşması gelen tepkiler üzerine iptal edildi.



Zahed'in ismi Brand Week İstanbul'un resmi internet sitesinden ve sosyal medya paylaşımlarından kaldırıldı.

TEPKİLER SONUÇ VERDİ

Çok sayıda ismin konuşmacı olarak katılacağı 7-11 Kasım Brand Week İstanbul konuşmaları listesinden yer alan Zahed'e kamuoyundan büyük tepki gelmişti.



Gelen tepkilere kayıtsız kalamayan organizatörler, resmi siteden ve sosyal medya paylaşımlarından Zahed'i kaldırdı.

Son olarak Instagram'da Zahed hakkında yapılan paylaşımlar da silindi.

İMAMOĞLU İLE YAN YANA YER ALIYORDU

Öte yandan sapkın Zahed, konuşmacılar listesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'yla yan yana yer alıyordu. Resmi sitede Zahed'in konuşmacılar arasında yer almadığı görüldü.

Bran Week Istanbul'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden konuya ilişkin açıklama yayımlandı.