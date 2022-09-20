Bir LGBT rezaleti daha! “Eşcinsel imam” olarak pazarlanan Zahed’e konferans daveti

LGBT dayatmasından, eşcinsellikten toplumu ve çocuklarını korumak isteyen bireyler, gençler ve aileler önceki gün 'Büyük Aile Yürüyüşü' adı altında LGBT dayatmasına karşı İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelmişti. Böyle bir eylemin gerçekleştiği bir dönemde bir skandal ortaya çıktı.

BİR LGBT REZALETİ DAHA! KONFERANSA DAVET ETTİLER!

"Eşcinsel İmam" olarak pazarlanan Müslüman LGBT'liler Derneği'nin kurucusu Dr. Ludovic-Mohamed Zahed de konuşmacı olarak 'Brandweek İstanbul' festivali kapsamında İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. Avrupa'nın 'Eşcinsel imam' olarak pazarladığı ve Fransa'nın projesi olduğu ifade edilen Dr. Ludovic-Mohamed Zahed'in 7-11 Kasım'da İstanbul'da konferans vereceği ifade edildi.

"KONFERANSINI İPTAL EDİN!" ÇAĞRISI



Sosyal medyadan ise "Eşcinsel imam" olarak lanse edilen Zahed'in konuşmacı olarak davet edilmesine tepki gösterildi. Birçok sosyal medya kullanıcısı tepkilerini sosyal medyadan dile getirerek Zahed'in konferansının iptal edilmesini istedi.

İstanbul'da "LGBT dayatmasına dur de" eylemi: Çocuklarımızı korumak için yürüyoruz!

İstanbul'da LGBT'ye karşı Büyük Aile Buluşması: "Bizim karşı olduğumuz LGBT'nin dayatmasıdır, yaygınlaştırılmasıdır"

CHP ve HDP LGBT ile el ele! Büyük Aile Yürüyüşü’ne karşı kirli ittifak

İstanbul'da "LGBT dayatmasına dur de" eylemi: Çocuklarımızı korumak için yürüyoruz!

RTÜK, LGBT'ye karşı yürüyüşün tanıtım filminin kamu spotu olarak yayınlanması kararını aldı