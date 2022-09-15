Haberler Gündem Haberleri RTÜK, LGBT'ye karşı yürüyüşün tanıtım filminin kamu spotu olarak yayınlanması kararını aldı
Giriş Tarihi: 15.9.2022 19:58 Son Güncelleme: 15.9.2022 20:09

RTÜK, LGBT'ye karşı yürüyüşün tanıtım filminin kamu spotu olarak yayınlanması kararını aldı

RTÜK, LGBT’ye karşı yürüyüşün tanıtım filminin kamu spotu olarak yayınlanması kararını aldı

RTÜK, bugünkü toplantısında aldığı karar ile 18 Eylül tarihinde İstanbul'da LGBT'ye karşı yapılacak olan yürüyüşün tanıtım filminin 'kamu spotu' olarak televizyon kanallarında gösterilmesini oy çokluğu ile kabul etti.

RTÜK toplantısında, 18 Eylül'de İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda LGBT'ye karşı yapılacak mitingin tanıtım videosunun 'kamu spotu' olarak televizyon kanallarına ve radyo istasyonlarına tavsiye edilmesini oy çokluğu ile kabul etti.

RTÜK karar ile ilgili yazıda şu ifadelere yer verdi:

Büyük Aile Buluşması olarak adlandırılan etkinlik konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olan bir adet televizyon ve bir adet radyo spotu incelenmiş olup, Üst Kurulumuzun 14.09.2022 tarihli ve 2022/36 sayılı toplantısında; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre "kamu yararına yönelik spot film olarak" ve yayın kuruluşlarında yayınlanmasının , bu spotlara ayrılankabulüne önerilmesine yayın süresinin ve oranının, reklamlar için ayrılan süre ve oranların hesaplanmasında dikkate alınmamasına karar verilmiştir.

Söz konusu spotlar, www.rtuk.gov.tr internet adresinde yer alan "Yayıncı-Öncelikli Yayınlar ve Kamu Spotları-Kamu Spotları" bölümüne eklenmiştir. İlgili spotların yayın kuruluşlarına tarafınızdan gönderilmesi hususunda bilgilerinizi rica ederim

BÜYÜK AİLE BULUŞMASI NEDİR?

Toplam 150 STK'nın desteğiyle düzenleneceği belirtilen "Büyük Aile Buluşması" adlı etkinliğin, 18 Eylül saat 14.30'da Saraçhane Parkı'nda başlayacak. Yürüyüş Beyazıt Meydanı'nda son bulacak.

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RTÜK, LGBT'ye karşı yürüyüşün tanıtım filminin kamu spotu olarak yayınlanması kararını aldı
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