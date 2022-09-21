Türkiye’nin en büyüğü olacak! Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül’de açılıyor

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin 28 Eylül'de açılacağını kaydetti. Hastane, Türkiye'nin alan olarak en büyüğü olacak. Toplam 3 bin 724 kişilik yatak kapasitesi ve 938 poliklinik ile hastalara hizmet verecek.



İDDİALAR ASILSIZ

Koca, şehir hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu da vurguladı. Koca, "Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var" dedi.