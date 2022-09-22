‘Levazım nemelazım’ diyen CHP yönetimi sınıfta kaldı

İstanbulBüyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AK Parti tarafından yönetildiği dönemde hayata geçirilen Dolmabahçe- Levazım Tüneli, CHP'li İBB yönetimince kapatıldı ve kaderine terk edildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dün Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Trafik ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir ile kapatılan tünelin girişinde protesto açıklaması yaptı.İBB Başkanının felaketlerde ortadan kaybolmasını eleştirerek açıklamasına başlayan Kabaktepe, şunları kaydetti: "70 dakika süren trafiği 5 dakikaya inderen, 7 kilometrelik mesafeden 1.5 kilometresinin yapımı tamamlanan, Kilyos'a kadar trafiği oldukça rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli seçim sonrası durduruldu. '50 bin aracın geçeceği tünele niye yatırım yapayım' diyen İmamoğlu, proje üretmemekle birlikte başlatılan projeleri de kapatıyor. İmamoğlu şehrin geleceği ile ilgili projeleri neden durdurur. Eğer proje üretmiyor ve yatırım yapmıyorsan İstanbullular'ın parasını nereye harcayacaksınız? Yılda 213 bin araç trafiğe katılıyor. İstanbul'da da yüzlerce araç trafiğe katılıyor. Trafikle ilgili yatırım yapmak zorundasın. Bu yatırımlara levazım nemelazım diyemezsin. İmamoğlu, nemelazım diyerek sınıfta kalmıştır. Milyonluk malzemeler çürümeye terkedilmiştir. Sancaktepe metro çalışmaları da aynı durumdadır. Durdurulan projeleri vatandaşlar da görüyor. 2023-24'te de vatandaş, 'Siz de bize lazım değilsiniz' diyecektir."