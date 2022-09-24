Çavuşoğlu’ndan F-16 değerlendirmesi: Şartlı anlaşma içinde olmayız

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki BM 77. Genel Kurulu sonrasında düzenlediği bilgilendirme toplantısında önemli mesajlar verdi. ABD yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı konusunda güçlü destek verdiğini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:Kongreden gelen sesler nedeniyle herkes' bir engel mi çıkacak ya da şartlı mı olacak' diye sorular soruyor, ama teknik düzeyde müzakereler normal seyrinde devam ediyor. Yönetimin bu konudaki kararlılığı da devam ediyor. Kongrede bazı çatlak sesler geldi. Kongreden bir karar çıktı ama bağlayıcı bir karar değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın, görüştüğü kongre üyeleri ve önemli senatörler oldu. Bazı senatörler de F-16'ların Türkiye'ye verilmesi konusunda güçlü destek veriyor. Yönetime şunu da söylüyoruz; 'Elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız.' Bir NATO üyesinin diğer bir NATO üyesine böyle bir kısıtlama getirmesi de zaten kabul edilir bir şey değil.(Ukrayna-Rusya savaşı) Tüm muhataplarımız Türkiye'nin şu anda barış için bir umut olduğunu söylüyor. Tahıl anlaşmasının imzalanmasında Türkiye'nin oynadığı rol ortada bunu herkes görüyor. Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes olacaksa bunun da Türkiye sayesinde olacağını herkes biliyor. Umut Türkiye'de. Savaşın bitmesini isteyenler, istemeyenler var. İstemeyenlerin sayısı az ama ülkeler genel anlamda bu savaş bitsin istiyor.Birçok insan Türkevi'nin BM'nin bir ek binası olduğunu sanmış. Çünkü çok büyük bir trafik vardı. 13 devlet ve hükümet başkanı ikili görüşme için geldi. 10 first lady ve 2 başbakan eşi sayın hanımefendinin etkinliklerine katılmak için Türkevi'ne geldi. 56 dışişleri bakanı da geldi.