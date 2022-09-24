Gurur projesinde tarihi gün

Karasu Tüneli ve 5 köprünün de içinde yer aldığı Sakarya'daki Kaynarca-Karasu-Kocaali Yolu'nun 49 kilometre uzunluğundaki bölümü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya programı kapsamında katılacağı törenle açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, projenin tamamının "2x2 şeritli" ve 60.7 kilometre uzunluğunda olduğu belirtilerek "572 metre uzunluğundaki Karasu Tüneli, 120 metre uzunluğundaki Büyükyanık, 86.3 metre uzunluğundaki Taşlıgeçit, 32.6 metrelik Resuller, 41 metrelik Kuyumcular ve 95 metrelik Küçükboğazderesi köprüleri de hizmete açılacak. Proje, ülkemizin Doğu- Batı aksında kilit rol oynayan bir konumda bulunan Karadeniz Sahil Yolu'nu, İstanbul-Şile-Ağva- Kandıra-Kaynarca Yolu vasıtası ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ve Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlayacak. Ayrıca bu projeyle İstanbul'dan Karadeniz Sahil Yolu'na, D100'e alternatif bir bağlantı gerçekleştirilecek" denildi.