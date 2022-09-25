Beyin felciyle doğdu TÜBİTAK’ta uzay mühendisi oldu! Turgay Karakaş’ın başarı dolu öyküsü





SANAYİ DEVRİMİNİ SAVUNMA SANAYİ İLE YAPMAYA BAŞLADIK



Karakaş, başarı ve idealleriyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:



"Biz sanayi devrimini savunma sanayi ile yapmaya başladık. Özellikle 2005-2010 yılından sonra savunma sanayine çok önem ve destek verdik. Yaptığımız projelerde gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerin kullandığı bir yöntem olan üstten alta stratejisini gerçekleştirdik. Gelişmiş ülkeleri yakalayabilmek için kullanılan bu yöntemi yaparak büyük işler başardık. İnsansız hava araçları ve TÜBİTAK SAGE'nin yaptığı mühimmatlar savaşın şeklini değiştirdi. Özellikle kendi Ar-Ge'mizi yapıp kendimiz üretmeye başladıktan sonra da yazılım konusunda da kendimizi geliştirmeye başlıyoruz. Her şeyi kendimiz yapmak zorundayız ki dışarıdan müdahale olmasın. Savunma sanayinde başarılı ilerliyoruz."