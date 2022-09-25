Malatya şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un cenazesi baba ocağının bulunduğu Sancaktar Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından Şehir Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası askeri cenaze töreni düzenlendi.Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, AK Parti milletvekilleri Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, vatandaşlar ile şehidin aile yakınları katıldı. Nişanlı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehit Serkan Erkuş'un babası Niyazi Erkuş ve annesi Sunay Erkuş törende güçlükle ayakta durabilirken, 3 kardeşi de gözyaşlarına boğuldu. İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askeri top arabasına konularak tekbirlerle Malatya Şehitliği'ne getirildi. Burada gözyaşları arasında defnedilen Şehit Üsteğmen Serkan Erkuş'un tabutuna sarılan Türk bayrağı ve fotoğrafı ise Bakan Yanık tarafından baba Niyazi Erkuş'a verildi.