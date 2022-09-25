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Giriş Tarihi: 25.9.2022 17:20

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Erzurum mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Erzurum'daki '2023'e doğru aday belli, karar net' mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Çizilecek sınırımız yok, bölünecek milletimiz yok, paylaşılacak vatanımız yok. Hainler boşuna heves etmesin susacak ezanımız, inecek bayrağımız yok.

Varsın birileri köhne cumhurbaşkanlarını arayadursun. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır.

Demirtaş'ı dışarıya çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun? Cezaevinde bulunan terör suçlusunu nasıl dışarıya çıkaracaksın?

HDP ile yanak yanağa verecek milli mensubiyeti hasar alan CHP, İP ve diğerleridir. Kılıçdaroğlu barışmayı planladığın kim, kucaklaşmayı hayal ettiğin kim?

Kılıçdaroğlu açıklasın imralı canisinin serbest kalmasını diğer ittifak ortaklarıyla konuştu mu? Böyle gizli bir ajandaları var mı?

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SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
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