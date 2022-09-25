Son dakika: Yunanistan Ege'de ateşle oynuyor! Türkiye'den sert tepki: "Kabul edilemez"

Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlardan olması dikkati çekti.



SON DAKİKA! Yunanistan'dan Ege'de büyük tahrik! "Kabul edilemez!" | Video

"KABUL EDİLEMEZ"

Güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi.