Doktorlar son düzenlemeler için Erdoğan’a teşekkür etti

Başkan Erdoğan dün akşam ziyaret ettiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doktorlar, sağlık personeli ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Erdoğan'ın sohbet ettiği doktorlar, kendilerine yönelik son dönemde hayata geçen düzenlemeler dolayısıyla memnuniyetlerini ifade etti. Hekimler, özlük haklarının iyileştirilmesini içeren Beyaz Reform'un yanı sıra sağlıkta şiddetin önlenmesi ve malpraktis yasası düzenlemeleri dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan, Asistan Doktor Ali Nail Yağcı'nın eşi, Asistan Doktor Fatma Aktaş Yağcı için düzenlediği sürpriz doğum günü kutlamasına da katıldı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Erdoğan, yabancı ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.