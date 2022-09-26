Kabinenin gündemi ekonomi ve dış politika

KabineToplantısı Erdoğan başkanlığında bugün Külliye'de yapılacak.Toplantının ana gündemi Yunanistan'ın hem Ege ve Akdeniz'deki tahrikleri hem de uluslararası arenadaki lobi faaliyetlerine karşı atılacak adımlar olacak. Yunanistan'ın göçmenlerin botlarının batırılması da değerlendirilecek.Enflasyonla mücadele konuşulacak. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığı ile sağlanan ucuz gıda erişiminde gelinen son durum, Merkez Bankası'nın aldığı ve alacağı kararlar, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede tedbirler değerlendiriliecek. Meclis açılınca atılacak yeni adımlar ile kira ve ev fiyatlarının düşürülmesi için yapılacak hamleler üzerinde durulacak.Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin de Suudi Arabistan ziyareti hakkında da kabineye bilgi vermesi bekleniyor.Seçimlerin akabinde sosyal konut projesinin ikinci etabını başlatacağız. İlk etaptaki 250 bin konutun temeli yakında atıyor. 2 yılda hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bu kampanya ekonomik hareketliliğin yanında fiyatlara da denge getirerek enflasyonla mücadeleye katkıda bulunacak. 2023'ü seçimleri de başarıyla tamamlayarak kazasız belasız atlatacağız.Başkan Erdoğan, Museviler'in Roş Aşana Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı: "Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın asırlardır barış ve huzur içinde bir arada yaşıyor olması, ülkemizi her daim güçlü kılan en önemli niteliklerden birini teşkil etmektedir. Sahip olduğumuz bu zenginliklerin, ülkemizi daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır. İbrani takvimine göre 'yılbaşı'nı simgeleyen Roş Aşana'nın, başta Musevi vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum."doğalgazı ulaştırdIğımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktırTRABZON'UN Ortahisar ilçesinde Çağlayan ve Esenyurt mahallelerine hizmet verecek olan 'Recep Tayyip Erdoğan Camii' törenle açıldı.