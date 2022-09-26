Kabinenin gündemi ekonomi ve dış politika

Kabine
Toplantısı Erdoğan başkanlığında bugün Külliye'de yapılacak.
EGE VE AKDENİZ'DE TAHRİKLERE CEVAP VERİLECEK:
Toplantının ana gündemi Yunanistan'ın hem Ege ve Akdeniz'deki tahrikleri hem de uluslararası arenadaki lobi faaliyetlerine karşı atılacak adımlar olacak. Yunanistan'ın göçmenlerin botlarının batırılması da değerlendirilecek.
GIDA VE KONUTTA FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE:
Enflasyonla mücadele konuşulacak. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığı ile sağlanan ucuz gıda erişiminde gelinen son durum, Merkez Bankası'nın aldığı ve alacağı kararlar, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede tedbirler değerlendiriliecek. Meclis açılınca atılacak yeni adımlar ile kira ve ev fiyatlarının düşürülmesi için yapılacak hamleler üzerinde durulacak.
BAKAN NEBATİ SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ VERECEK:
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin de Suudi Arabistan ziyareti hakkında da kabineye bilgi vermesi bekleniyor.
SEÇİMDEN SONRA SOSYAL KONUT PROJESİNDE İKİNCİ ETAP BAŞLAYACAK
Seçimlerin akabinde sosyal konut projesinin ikinci etabını başlatacağız. İlk etaptaki 250 bin konutun temeli yakında atıyor. 2 yılda hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bu kampanya ekonomik hareketliliğin yanında fiyatlara da denge getirerek enflasyonla mücadeleye katkıda bulunacak. 2023'ü seçimleri de başarıyla tamamlayarak kazasız belasız atlatacağız.
MUSEVİ VATANDAŞLARIN ROŞ AŞANA BAYRAMI'NI KUTLADI
Başkan Erdoğan, Museviler'in Roş Aşana Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı: "Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın asırlardır barış ve huzur içinde bir arada yaşıyor olması, ülkemizi her daim güçlü kılan en önemli niteliklerden birini teşkil etmektedir. Sahip olduğumuz bu zenginliklerin, ülkemizi daha da ileriye taşıyacağına inancım tamdır. İbrani takvimine göre 'yılbaşı'nı simgeleyen Roş Aşana'nın, başta Musevi vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum."
DOĞALGAZI ÜRETTİĞİMİZDE DEVRAN FARKLI DÖNECEK
Karadeniz'den
doğalgazı ulaştırdIğımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır
TRABZON'DA RECEP TAYYİP ERDOĞAN CAMİİ AÇILDI
TRABZON'UN Ortahisar ilçesinde Çağlayan ve Esenyurt mahallelerine hizmet verecek olan 'Recep Tayyip Erdoğan Camii' törenle açıldı.