SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeleri peş peşe açıkladı: ’40 milyar liraya yükseltiyoruz’

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıklayarak, yeni müjdeleri sıraladı. Başkan Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını genişletiyoruz, bütçesini de 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya yükseltiyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Beslenme yardımını günlük 25 TL'den 60 TL'ye çıkardık | Video
Başkan Erdoğan'ın duyurduğu müjde ve yeni destekler şu şekilde:
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE
Yurtlarda kalan öğrencilerimizin günlük beslenme yardımlarını 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımını aylık 1800 liraya yükseltiyoruz.
ÇiFTÇiLERE 'ELEKTRİK FATURASI' DÜZENLEMESİ
Çiftçilerin elektrik faturaları aylık yerine, hasat sonunda ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Çiftçilerimiz, geçmiş dönem elektrik borçlarını, 5 yıla varan vade ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek. Ziraat Bankası, açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak, maliyetinin bedelini hazineden alacak.
'AİLE DESTEK PROGRAMI'
Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını genişletiyoruz, bütçesini de 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya yükseltiyoruz.
'DOĞAL GAZ DESTEĞİ'
Bu dönemde 3 milyar liralık doğal gaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda kışta sıcak bir yuvanın huzuruna kavuşturmakta kararlıyız.