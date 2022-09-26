SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeleri peş peşe açıkladı: ’40 milyar liraya yükseltiyoruz’

'AİLE DESTEK PROGRAMI'

Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını genişletiyoruz, bütçesini de 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya yükseltiyoruz.

'DOĞAL GAZ DESTEĞİ'

Bu dönemde 3 milyar liralık doğal gaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda kışta sıcak bir yuvanın huzuruna kavuşturmakta kararlıyız.