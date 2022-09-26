Başkan Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Beslenme yardımını günlük 25 TL’den 60 TL’ye çıkardık | Video
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Üniversite öğrencilerine müjdeli haberi veren Başkan Erdoğan, "Yurtlarda kalan öğrencilerimizin günlük beslenme yardımlarını 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımını aylık 1800 liraya yükseltiyoruz." dedi.