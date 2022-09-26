Video Haber Başkan Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Beslenme yardımını günlük 25 TL’den 60 TL’ye çıkardık | Video
Başkan Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Beslenme yardımını günlük 25 TL’den 60 TL’ye çıkardık | Video

Başkan Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Beslenme yardımını günlük 25 TL’den 60 TL’ye çıkardık | Video

26.09.2022 | 18:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu | Video 48:44
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu | Video 26.09.2022 | 18:33
Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a sert sözler: Bizim muhatabımız değiller! | Video 05:14
Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a sert sözler: Bizim muhatabımız değiller! | Video 26.09.2022 | 18:22
Başkan Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine müjde: Beslenme yardımını günlük 25 TL’den 60 TL’ye çıkardık | Video 00:42
Başkan Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Beslenme yardımını günlük 25 TL’den 60 TL’ye çıkardık | Video 26.09.2022 | 18:12
Reha Muhtar ve Deniz Uğur arasındaki velayet savaşı büyüdü! Mahkeme 2 aylık geçici velayeti anneye verdi | Video 01:08
Reha Muhtar ve Deniz Uğur arasındaki velayet savaşı büyüdü! Mahkeme 2 aylık geçici velayeti anneye verdi | Video 26.09.2022 | 17:57
Engin Ardıç | Teyzem dayım olursa 02:45
Engin Ardıç | Teyzem dayım olursa 26.09.2022 | 16:22
Melih Altınok | İran elbet FETÖ’sünden kurtulacak ama... 02:56
Melih Altınok | İran elbet FETÖ'sünden kurtulacak ama... 26.09.2022 | 16:19
Mehmet Barlas | ABD, şimdi de Yunanistan’ı güdüyor 03:30
Mehmet Barlas | ABD, şimdi de Yunanistan'ı güdüyor 26.09.2022 | 16:14
Mehmet Ali Çelebi’den 6’lı masaya zehir zemberek sözler: İşte bu yüzden Cumhur İttifakı dedim... | Video 01:26
Mehmet Ali Çelebi’den 6'lı masaya zehir zemberek sözler: "İşte bu yüzden Cumhur İttifakı dedim..." | Video 26.09.2022 | 15:25
Adıyaman şehitliğine muhteşem proje | Video 02:50
Adıyaman şehitliğine muhteşem proje | Video 26.09.2022 | 14:53
İBB yaya üst geçidini onarmayı unuttu | Video 01:16
İBB yaya üst geçidini onarmayı unuttu | Video 26.09.2022 | 14:50
Yunanistan’ın zırhlı araç tahrikine karşı Türkiye hangi adımları atacak? | Video 06:54
Yunanistan'ın zırhlı araç tahrikine karşı Türkiye hangi adımları atacak? | Video 26.09.2022 | 10:53
CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun yöneticisi araç durdurup, küfürler yağdırdı | Video 00:25
CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun yöneticisi araç durdurup, küfürler yağdırdı | Video 26.09.2022 | 09:08
Başkan Erdoğan’dan Vergi istisnası müjdesi | Video 30:32
Başkan Erdoğan'dan "Vergi istisnası" müjdesi | Video 25.09.2022 | 16:26
SON DAKİKA! Yunanistan’dan Ege’de büyük tahrik! Kabul edilemez! | Video 03:51
SON DAKİKA! Yunanistan'dan Ege'de büyük tahrik! "Kabul edilemez!" | Video 25.09.2022 | 10:58
Ortaköy’de ’takım elbise’ dehşeti! 1’i kadın 3 kişiye dakikalarca dayak | Video 01:34
Ortaköy'de 'takım elbise' dehşeti! 1'i kadın 3 kişiye dakikalarca dayak | Video 24.09.2022 | 23:29
Son dakika! Başkan Erdoğan: İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye kampanyasını başlatıyoruz | Video 29:43
Son dakika! Başkan Erdoğan: "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" kampanyasını başlatıyoruz | Video 24.09.2022 | 21:39
Gençler Başkan Erdoğan’a özel pankart hazırladı: Çok rahat çok profesyonel | Video 00:17
Gençler Başkan Erdoğan'a özel pankart hazırladı: "Çok rahat çok profesyonel" | Video 24.09.2022 | 21:37
SOLOTÜRK’ten Eskişehir’de nefes kesen gösteri | Video 00:57
SOLOTÜRK’ten Eskişehir’de nefes kesen gösteri | Video 24.09.2022 | 19:35
Başkan Erdoğan Sakarya Acil Durum Hastanesi ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu | Video 41:04
Başkan Erdoğan Sakarya Acil Durum Hastanesi ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu | Video 24.09.2022 | 18:57
Antalya’da ucuz halı izdihamı: Metrelerce kuyruk oluştu | Video 00:48
Antalya’da ucuz halı izdihamı: Metrelerce kuyruk oluştu | Video 24.09.2022 | 18:06

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Üniversite öğrencilerine müjdeli haberi veren Başkan Erdoğan, "Yurtlarda kalan öğrencilerimizin günlük beslenme yardımlarını 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımını aylık 1800 liraya yükseltiyoruz." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA