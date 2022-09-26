HAKİMDEN SAVUNMA:

SADECE DEĞİŞİK BİR ŞEY OLDU! BİR GAFLETE DÜŞTÜM

Tüm bu gelişmelerin ardından soruştırma aşamasına geçildi. Hakim ile U.T. arasında geçen ses kayıtlarının incelemesinde; hakimin, "Kimsenin burada yan gözle bakmışlığım yok. Taciz etmişliğim yok. Sadece yani değişik bir şey olmuş, bir gaflete düşmüşüm, bir anlık yapmışım. Azmışım veya konuşmuşum. Ya bak senin vicdanına kalmış, ben kendim için bir şey istemiyorum. Ailem. Bu sebepten ihraç olduğumu düşün. Atılırım. Ne hale gelirim. Allah rızası için. Tek bir kere düşün" dediği ileri sürüldü.