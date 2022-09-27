800 MİLYON İNSAN KRONİK YETERSİZ BESLENİYOR

Zirvenin açılışında konuşan Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, gıda güvenliği sorunlarının son yıllarda tüm ülkelerin ilgilendiği temel konuların başında geldiğini söyledi. Tüm insanlara yeterli, güvenilir ve besleyici gıda sunmanın hem geçmişin hem geleceğin temel küresel kaygılarından olduğuna işaret eden Uzman, "Eldeki veriler dünyanın 2050 yılına kadar 9 milyar insanı beslemek için en az yüzde 50 daha fazla gıda üretmesi gerektiğini gösteriyor. Küresel gıda ve tarım sistemi, iklim değişikliği ve doğal kaynakların bozulması da gıda ve tarım sistemini olumsuz etkiliyor" dedi. BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), dünyada çoğu gelişmekte olan ülkelerde yaşayan kırsal nüfus olmak üzere, yaklaşık 800 milyon insanın kronik olarak yetersiz beslendiğini tahmin ettiğine işaret eden Uzman, şunları söyledi: "Bu konjonktür altında, tarımı daha verimli ve dirençli hâle getirmek için mücadele edilmesi gerektiği tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edilmiştir. Mutfakta kullandığımız malzemelerin, tohumdan tabağa kadar nasıl bir emek ve süreçten geçerek geldiğini, her birinin çok değerli olduğunu biliyoruz. Gelecek 25-30 yıl içinde 9 milyara ulaşması beklenen nüfusun beslenmesi için, geçen 10 bin yılın toplamından daha fazla gıda üretimine ihtiyaç duyulacak. Onlara destek olmak tüm dünya insanlarının sorumluluğudur."