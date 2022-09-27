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Giriş Tarihi: 27.9.2022 18:01 Son Güncelleme: 27.9.2022 18:14

Bakan Soylu'dan, Demirtaş'ın paylaşımına sert tepki: "Katil Demirtaş! PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun"

AA
Bakan Soylu’dan, Demirtaş’ın paylaşımına sert tepki: Katil Demirtaş! PKK’yı burada bile temize çıkarıyorsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin paylaşımına tepki göstererek "Katil Demirtaş! O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır." ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demirtaş'a sosyal medya üzerinden Mersin'deki terör saldırısına ilişkin mesajını alıntılayarak sert tepki gösterdi.

"KATİL DEMİRTAŞ!"

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Katil Demirtaş, daha geçen hafta terörist başını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış...

"PKK'YI BURADA BİLE TEMİZE ÇIKARIYORSUN"

O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır." ifadelerini kullandı.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik kalleş saldırıda bir polis şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı.

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Bakan Soylu'dan, Demirtaş'ın paylaşımına sert tepki: "Katil Demirtaş! PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun"
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