Evlat nöbeti çığ gibi büyüyor

Diyarbakır'da 1121 gündür çocukları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığı için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin eylemi devam ediyor. Her geçen gün çığ gibi büyüyen oturma eylemine katılımlar da sürüyor. Şu ana kadar 39 kişinin çocuğuna kavuştuğu evlat mücadelesi eylemine, 2 aile daha dâhil oldu. Yeni katılımlarla birlikte eylemdeki aile sayı 312'ye yükseldi. Mardin'in Midyat ilçesinde 29 yıl önce dağa kaçırılan ablası Filiz Bozkurt için eyleme katılan Saime Altunkaynak, annelerle birlikte çocukları kurtarana kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi. Musa Abalı ise Van'dan gelerek kızı Ebru için eylemde yerini aldı.MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa cephe sorumlusu 'Doğan Amanos' kod adlı Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerine karşı Hatay'ın Amanos ve Van kırsalında yürüttüğü terörist faaliyetler nedeniyle Akyol, MİT'in takibindeydi.