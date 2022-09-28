Can Ataklı’dan ’HDP’nin olduğu yerde olmayız’ diyen Meral Akşener’e küfürlü tepki: E s..tir git Erdoğan’a destek ver!

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmede HDP'nin olduğu yerde İYİ Parti'nin olmayacağını ifade etmişti. Akşener, "Bir Kürtün evinde Güneydoğu'da kalmamış, hepsi Türk, HDP'nin o masada olmasını söyleyen bizi terbiye etmek isteyen bir kesim var. İYİ Parti'nin bu sistemin engeli olduğunu düşünüyorlar ise, onu da o masa kabul ediyorsa dolayısıyla biz kalkarız HDP'yi oraya oturabilirler. Biz buna saygı duyarız. Ama biz orada olursak olmayız. HDP'de zaten aynı şeyi söylüyor, onlar oradaysa biz olmayız diyorlar." diye konuşmuştu.