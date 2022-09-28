Video Haber Can Ataklı'dan skandal küfürlü hakaret "E s..... git o zaman Tayyip Erdoğan’a ver kardeşim"
Can Ataklı'dan skandal küfürlü hakaret

Can Ataklı'dan skandal küfürlü hakaret "E s..... git o zaman Tayyip Erdoğan’a ver kardeşim"

28.09.2022 | 13:06

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Can Ataklı’dan skandal küfürlü hakaret E s..... git o zaman Tayyip Erdoğan’a ver kardeşim 00:08
Can Ataklı'dan skandal küfürlü hakaret "E s..... git o zaman Tayyip Erdoğan’a ver kardeşim" 28.09.2022 | 13:06
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