Can Ataklı'dan skandal küfürlü hakaret "E s..... git o zaman Tayyip Erdoğan’a ver kardeşim"
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Can Ataklı’dan 'HDP’nin olduğu yerde ben olmam' diyerek CHP'ye oy vremek istemeyen seçmenlere skandal küfürlü hakaret "E s..... git o zaman Tayyip Erdoğan’a ver kardeşim"