CHP’li Belediyenin Basın Daire Başkanı, PKK’ya eleman kazandırmak için çalışmış

ÖRGÜT ÜYELERİYLE KOL KOLA

Diğer yandan Gündeş'in Mersin'de Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) düzenlemiş olduğu eylem ile daha sonra Berkin Elvan protestosuna katıldığı öğrenilirken, PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması YDG-H mahalle eylem birimi içerisinde aktif faaliyet gösteren ve sonrasında kırsal alana katılım yapın örgüt üyelerinden Kerem Deniz kod adlı Seyyidhan Oğuz ile fotoğraflarının olduğu tespit edildi. Seyyidhan Oğuz'un 2014 yılında terör örgütün kırsal alanına faaliyet göstermek amacıyla katılım sağladığı ve Suriye ülkesinde halen faaliyet gösterdiği bilgisi edinildi. Bedrettin Gündeş'in 2011 yılında bölücü terör örgütüne müzahir yapılanmalar tarafından, sivil itaatsizlik türü eylemleri gündemde tutmak amacıyla kurulan sözde Demokratik Çözüm Çadırlarına ziyaretlerde bulunduğu, değer ailesinin elini öptüğü fotoğraflar da ortaya çıktı.