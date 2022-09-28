CHP’li Belediyenin Basın Daire Başkanı, PKK’ya eleman kazandırmak için çalışmış

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki Tece polis evine yönelik hain saldırı sonrası PKK terör örgütünün ildeki faaliyetlerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.
PKK terör örgütü ile iltisaklı oldukları ve örgütün ildeki birçok yasadışı faaliyetinde bulunmak suçlaması ile 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in de yer alırken, Gündeş'in terör örgütü kırsal alana elaman kazanım ve örgütleme faaliyetlerinde bulunduğu öğrenilirken çok sayıda terör örgütü mensubu ile de fotoğraflarının olduğu ortaya çıktı.
PKK'NIN KIRSALINDAKİ ÖRGÜT ÜYELERİYLE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI
Diyarbakır Yenişehir ilçesi nüfusuna kayıtlı Gündeş, 2010-2019 yılları arasında yoğun yurt dışı giriş çıkış kaydının bulunduğu, 11 Eylül 2020'de ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı olarak atandığı belirlendi. Gündeş'in, PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması YDG/H mahalle eylem birimi içerisinde aktif faaliyet gösteren ve kırsala eleman aktarımı yapan, daha sonra ise kırsal alana katılım yapan terör örgütü mensuplarıyla aynı fotoğraf karesinde yer aldığı ortaya çıktı.
Gündeş'in aynı karede yer aldığı örgüt mensuplarından Armanç Kerboran kod adlı Sait Demir'in 01 Mayıs 2014'de Mersin'den PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan kadrosuna katılım yaptığı, 13 Temmuz 2019'da ise eylem amacıyla Mersin'e geldiğinin öğrenilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Diğer bir örgüt mensubu Sino kod adlı Fırat Oğuz'un 1 Ağustos 2017'de Mersin'den PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan kadrosuna katılım yaptığı ve halen Suriye'de örgütsel faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi. Mersin'de DGH/Mahalle içerisinde faaliyet gösteren Hamo kod adlı Mehmet Emine Sungur'un, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katılmak üzere gittiği Şırnak Cizre'de 05 Ağustos 2016'da gözaltına alındığı ve 07 Ağustos 2016'da "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklandığı ve 2017 tarihinde tahliye olduğu belirlendi.
Çektar Beltekin'in 2015-2018 yıllarında PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması YDG-H/mahalle içerisinde Demirtaş mahalle eylem biriminde aktif faaliyet gösterdiği ve faaliyetlerinden dolayı ceza evine girip çıktığı, 2015-2017 yılları arasında PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana elaman aktarımı faaliyetleri yürüttüğü bilgisi edinildi.
Mübarek Aksu'nun 2015-2019 yılları arasında PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması YDG-H/mahalle içerisinde Demirtaş mahalle eylem biriminde faaliyet gösterdiği ve faaliyetlerinden dolayı ceza evine girip çıktığı, 2014-2015 yılları arasında PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alana elaman aktarımı faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.
ÖRGÜT ÜYELERİYLE KOL KOLA
Diğer yandan Gündeş'in Mersin'de Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) düzenlemiş olduğu eylem ile daha sonra Berkin Elvan protestosuna katıldığı öğrenilirken, PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması YDG-H mahalle eylem birimi içerisinde aktif faaliyet gösteren ve sonrasında kırsal alana katılım yapın örgüt üyelerinden Kerem Deniz kod adlı Seyyidhan Oğuz ile fotoğraflarının olduğu tespit edildi. Seyyidhan Oğuz'un 2014 yılında terör örgütün kırsal alanına faaliyet göstermek amacıyla katılım sağladığı ve Suriye ülkesinde halen faaliyet gösterdiği bilgisi edinildi. Bedrettin Gündeş'in 2011 yılında bölücü terör örgütüne müzahir yapılanmalar tarafından, sivil itaatsizlik türü eylemleri gündemde tutmak amacıyla kurulan sözde Demokratik Çözüm Çadırlarına ziyaretlerde bulunduğu, değer ailesinin elini öptüğü fotoğraflar da ortaya çıktı.
Bedrettin Gündeş'in Emine Kocadağ Çağlar'ın elini öptüğü karede Bedri Kuran'ın da olduğu görülürken, Çağlar'ın geçmiş yıllarda terör örgütünün önemli gördüğü günlerde yapılan eylem ve etkinliklere katıldığı, KCK/TM Kent Meclisi içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Aynı karede yer alan Mersin Barosuna kayıtlı avukat Bedri Kuran'ın ise terör örgütü faaliyetleri sebebiyle gözaltına alınanlara hukuki destek verdiği, terör örgütünün eylem ve etkinliklerine katılım sağladığı, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ziyaret gerçekleştirmek için dilekçe verdiği öğrenildi. Bedrettin Gündeş'in terör örgütüne eleman kazandırma faaliyetlerinden dolayı cezaevinde yatan Metin İnce ile fotoğraflarının olduğu belirlendi.