Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Mersin'deki hain saldırıdan yeni görüntüler! İşte teröristlerle çatışan bekçinin o anları
Giriş Tarihi: 28.9.2022 12:27 Son Güncelleme: 28.9.2022 12:33

SON DAKİKA | Mersin'deki hain saldırıdan yeni görüntüler! İşte teröristlerle çatışan bekçinin o anları

SON DAKİKA | Mersin’deki hain saldırıdan yeni görüntüler! İşte teröristlerle çatışan bekçinin o anları

Son dakika haberi... Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen hain saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir polisimizin şehit olduğu saldırıda bekçinin teröristlerle girdiği çatışma kameralara böyle yansıdı.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı. Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan teröristlerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi. Saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı.

Polisevine yönelik terör saldırısında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çatışmada şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in, bir teröristi etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırıda bekçilerin teröristlerle çatışma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SON DAKİKA! Mersin'deki hain saldırıdan yeni görüntüler! İşte teröristlerle çatışan bekçinin o anları | Video

SON DAKİKA | Kahraman şehit Sedat Gezer'in Mersin'deki teröristi etkisiz hale getirdiği anlar ortaya çıktı

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SON DAKİKA | Mersin'deki hain saldırıdan yeni görüntüler! İşte teröristlerle çatışan bekçinin o anları
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