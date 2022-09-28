SON DAKİKA | Mersin’deki hain saldırıdan yeni görüntüler! İşte teröristlerle çatışan bekçinin o anları

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı. Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan teröristlerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi. Saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı.