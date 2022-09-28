Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı. Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan teröristlerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi. Saldırıda bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı.
Polisevine yönelik terör saldırısında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çatışmada şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in, bir teröristi etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırıda bekçilerin teröristlerle çatışma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
SON DAKİKA! Mersin'deki hain saldırıdan yeni görüntüler! İşte teröristlerle çatışan bekçinin o anları | Video