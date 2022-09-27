SON DAKİKA | Kahraman şehit Sedat Gezer’in Mersin’deki teröristi etkisiz hale getirdiği anlar ortaya çıktı

Son dakika haberi... Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yapılan hain saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kahraman şehit Sedat Gezer'in Mersin'deki teröristi etkisiz hale getirdiği anlar ortaya çıktı | Video

Görüntülerde, kahraman şehit Sedat Gezer'in bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anı yer alıyor.

KAHRAMAN ŞEHİT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in cenazesi toprağa verildi.

İki çocuk babası Gezer'in (48) naaşı, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından cenaze namazı için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne götürüldü. Buradaki törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Nafiye ve eşi Medine Gezer ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit polisin meslektaşları da Gezer'in 9 yaşındaki oğlu Ahmet Yağız ve 6 yaşındaki kızı Melis Doğa'yı yalnız bırakmadı. İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, meslektaşlarınca taşınan şehidin tabutuna İçişleri Bakanı Soylu ve diğer protokol üyeleri de omuz verdi.

Sedat Gezer'in cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.