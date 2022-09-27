Son dakika | CHP’den skandal; Mersin’deki teröriste ’GAZETECİ’ dediler

Mersin'de polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan CHP'nin tutuklu gazeteci raporunda! | Video

Hak ihlali yaşamadığını belirten Dilşah Ercan'ın yine de CHP'nin raporunda yer verildiği görüldü. Raporda, cezaevine kapatılan sözde gazetecilerle yüz yüze görüşüldüğü ve onlarla yazışmalar yapıldığı belirtildi. Başkan Erdoğan'ın suçlandığı raporda milletvekilleri "Raporun içeriğinde de görülebileceği gibi, Türkiye'de cezaevlerinde olan gazetecilerin bir bölümü KCK örgütü ile ilişkilendirilmekte diğer bölümü devlete karşı suç işlemek ile itham edilmektedirler. Suçlamalar farklılaşsa bile gazetecilerin cezaevinde olmalarına neden olan iddialar ve deliller ortaklık göstermektedir. Ve bu ortak yan gazetecilik mesleğini icra etmek olarak karşımıza çıkmaktadır. Davaların tümünde belli fi kirlerin ifade edilmesi ve belli kitapların, gazetelerin ve dergilerin bulundurulması suç teşkil etmektedir" dedi.