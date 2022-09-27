Video Haber Mersin'de polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan CHP'nin tutuklu gazeteci raporunda! | Video
Mersin'de polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan CHP'nin tutuklu gazeteci raporunda! | Video

Mersin'de polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan CHP'nin tutuklu gazeteci raporunda! | Video

27.09.2022 | 11:13

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Mersin’de polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan CHP’nin tutuklu gazeteci raporunda! | Video 04:56
Mersin'de polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan CHP'nin tutuklu gazeteci raporunda! | Video 27.09.2022 | 11:13
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Mersin’deki bombalı saldırıda polisi şehit eden terörist tutuklu gazeteci raporunda..

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