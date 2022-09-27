Mersin'de polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan CHP'nin tutuklu gazeteci raporunda! | Video
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Mersin’deki bombalı saldırıda polisi şehit eden terörist tutuklu gazeteci raporunda..